Schopfheim: Museumsfreunde machen mobil

Als Positivbeispiel für einen wertschätzenden Umgang mit der lokalen Geschichte führte ein Teilnehmer das Hebelhaus in Hausen an: Hier zeige sich, wie ein Heimatmuseum mit Engagement erfolgreich betreiben und in die Zukunft geführt werden könne. Das Wirken des Schopfheimer Museumsleiters Dominik Baiker wurde allseits gelobt: Dieser habe hervorragende Ideen.

Kooperation gewünscht

Einstimmig entschlossen sich die Anwesenden zur Bildung eines Förderkreises. Angestrebt werden soll dabei die Kooperation mit der bereits existierenden Museumsgesellschaft, die von Ulla K. Schmid, langjährige frühere Museumsleiterin und Beisitzerin des Vereins, auf der Versammlung kurz vorgestellt wurde.

„Schließung nicht geplant“

Bürgermeister Dirk Harscher bemüht sich zwischenzeitlich, den Befürchtungen in Sachen Museums-Schließung entgegengetreten: Er plane nicht, das Museum zu schließen, setze sich viel mehr für eine Modernisierung des Hauses ein, betont er auf Nachfrage. Klar sei aber auch: Das letzte Wort habe der Gemeinderat.

Förderkreis-Forderungen

In Reaktion auf Harschers Aussagen und im Nachgang zu der Versammlung am Dienstag hat der Förderkreis in einem offenen Brief an den Bürgermeister nun mehrere Forderungen formuliert: Ohne ein Gesamtkonzept mit Kostenvoranschlag könne weder eine seriöse Vorberatung im Finanzausschuss noch eine Abstimmung im Gemeinderat stattfinden, heißt es darin. „Wir fordern daher, dass die Verwaltung nun ein solches Modernisierungskonzept erarbeitet. Dieses soll dem Finanzausschuss und anschließend dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt werden“, so der Förderkreis. Bei der Erarbeitung dieses Konzepts will der Förderkreis einbezogen werden.

Eine dritte Forderung bezieht sich auf die Einbeziehung der breiten Öffentlichkeit in die Diskussion: „Es besteht keine Notwendigkeit, das Museum als Ganzes im Finanzausschuss nichtöffentlich zu beraten“, halten Brigit Althof und Jürgen Fremd im Namen des Förderkreises fest. Bei der Beratung anstehender Personalfragen – mit diesen begründet die Verwaltung, dass das Thema nichtöffentlich auf der Agenda steht – biete die Gemeinderatsordnung die Möglichkeit einer Trennung in einen öffentlichen und einen nichtöffentlichen Teil. „Wir fordern, dass diese Möglichkeit wahrgenommen wird“, so der Förderkreis: „Außerhalb der nichtöffentlich zu behandelnden Personalfragen sollen alle anderen Belange des Museums öffentlich beraten werden“.