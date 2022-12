In Stücken von Haydn (Andante aus dem Trompetenkonzert in Es-Dur), Holst (A Holst Christmas) oder Albioni (Adagio in g-moll) präsentierte sich das Orchester im perfektem Zusammenspiel als homogener Klangkörper. Getragen vom dichtgewebten Klangteppich des Orchesters, setzten unterschiedliche Solisten Akzente – an der Violine (Gereon von Hardt), auf der Trompete (Fabian Girod) oder am Saxophon (Esther Östreicher), an der Orgel (Wilhelm Tittel) oder mit ihrer Stimme ( Sila Ylmaz, Mezzosopran, Peter Kist, Bariton).