In der Forschung wurde darüber diskutiert, ob Vivaldis Cellosonaten als Celloduos gedacht waren. Wenn man die beiden Interpreten nun mit der B-Dur-Sonate hörte, wo sie großen Ausdruck in die zwei langsamen Largo-Sätze legten, konnte man das durchaus denken. Letztlich allerdings sind es doch eher Solosonaten mit einem Continuo-Instrument als Duosonaten, wobei die Begleitung durch ein Cello gut klingt. Das trifft nicht nur auf Vivaldi zu, sondern auch auf den italienischen Geiger und Komponisten Francesco Geminiani, ein Schüler Corellis und Kollege Händels in London, der maßgeblich an der Entwicklung der Cellosonate mitwirkte. Seine beiden Cellosonaten in d- und a-Moll empfehlen sich als zwei der besten der Barockära. Auch Benedetto Marcellos Cellosonaten (wie die aufgeführte Nr. 2 in e-Moll) gehören neben denen Vivaldis zu den bekanntesten Barockwerken für Violoncello und Continuo.