Schopfheim: Musikalischer Grenzgänger

Engagement für Stadtmusik

Aber so schlimm kann es damals, im Jahr 1959, dann doch nicht gewesen sein: Moser blieb der Stadtmusik Schopfheim mit seinem Instrument über 40 Jahre treu. Auch übers rein Musikalische hinaus engagierte er sich stark für den Verein: Zunächst war er Schriftführer und Kassierer, dann leitete er 25 Jahre lang als erster Vorsitzender die Geschicke des aufstrebenden Orchesters. Damit ist Moser der bislang am längsten amtierende Vereinschef der Stadtmusik. Zwischenzeitlich ist er Ehrenmitglied und seit 1995 Ehrenvorsitzender der Stadtmusik.

Der Jubilar wurde am 3. Oktober 1939 in Calw geboren und wuchs als Einzelkind auf. Kurz nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde sein Vater als Soldat eingezogen – so richtig kennenlernen durfte er diesen erst nach dessen Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft zehn Jahre später. Die Mutter stammte aus Höllstein, bezog mit ihrem Sohn jedoch kurz nach dessen Geburt eine Wohnung in der Feldbergstraße in Schopfheim.