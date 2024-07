Schopfheim: Musikschule legt solide Zahlen vor

Positives Fazit

Insgesamt konnte ein positives Fazit zum diesjährigen Unterricht gezogen werden. Zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind dabei, ein Instrument zu erlernen und erweitern ihre musikalischen Kenntnisse. Im Juni 2024 wurden 525 Schüler (Juni 2023: 577 Schüler) unterrichtet. In Steinen waren es 186, in Schopfheim 216, in Maulburg 43 und in Hausen 33 Schüler. Auch auswärtige Schüler erhielten Unterricht, darunter drei aus Hasel, sechs aus dem Kleinen Wiesental, 16 aus Zell und elf aus Lörrach. Insgesamt 24 Lehrkräfte sind in der Musikschule aktiv.

Jahresabschluss 2021

Röslen stellte zum Jahresabschluss 2021 in der Ergebnisrechnung eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von etwa 69 000 Euro fest – was erfreulicherweise zu einer geringeren Verbandsumlage führt. Höhere Gebühreneinnahmen mit gestiegenen Landeszuschüssen in Höhe von 40 000 Euro waren zu verzeichnen. Die damaligen Einschränkungen hatten für die Bilanz zumindest einen positiven Effekt – wenngleich mit bitterem Beigeschmack: Weniger Honorarkräfte, weniger Raumkosten durch mehr Onlineunterricht und weniger Inanspruchnahme der Verwaltung der Gemeinde Steinen führten zu Minderausgaben von 29 000 Euro. Die Verbandsumlage konnte daher auf rund 69 000 Euro angepasst werden. Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2021 belief sich auf etwa 98 000 Euro.