Schopfheim Muskelkraft alleine reicht nicht mehr

Auch in diesem Jahr folgten in Baden-Württemberg zahlreiche Interessenten – vor allem Schüler und Lehrer - der Einladung zum Infotag Bauausbildung in 18 überbetrieblichen Ausbildungszentren.

Schopfheim. In der Gewerbe-Akademie in Schopfheim waren es rund 280 Besucher, die die Gelegenheit nutzten, sich in den Lehrwerkstätten über das Tätigkeitsspektrum in den mehr als 20 Bauberufen, über Inhalte und Ablauf der Ausbildung, Verdienstmöglichkeiten sowie Weiterbildungs- und Aufstiegschancen zu informieren.

Im Rahmen von Führungen durch die Werkhallen konnten die Schüler zudem anhand kleiner praktischer Aufgaben ihr handwerkliches Geschick testen.

Eine Ausbildung in einem Bauberuf bietet engagierten jungen Menschen vielfältige Perspektiven – dies machte der Infotag deutlich. Hintergrund der Veranstaltung ist der auch zukünftig hohe Fachkräftebedarf der Bauwirtschaft.

Angesichts der vielfältigen Bauaufgaben, zum Beispiel im Verkehrswegebau, in der Modernisierung, Sanierung und energetischen Aufrüstung von Gebäuden sowie im Kanalbau, besteht in der Baubranche eine starke Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften.

Dringend gesucht werden darüber hinaus Führungskräfte wie Vorarbeiter, Poliere, Meister und Ingenieure. Aufgrund des hohen Durchschnittsalters des Fachkräftepersonals haben qualifizierte und engagierte Nachwuchskräfte derzeit sehr gute Aufstiegschancen.

Im Ausbildungsjahr 2016/2017 waren in Baden-Württemberg über 5700 Auszubildende in den Bauberufen tätig. Die höchsten Lehrlingszahlen weisen Maurer, Zimmerer, Stuckateure, Fliesenleger und Straßenbauer auf. Um eine umfassende Qualifizierung sicherzustellen, findet die zwei- oder dreijährige Ausbildung sowohl im Betrieb als auch in überbetrieblichen Ausbildungszentren sowie in der Gewerbeschule statt.

Bedingt durch die rasante technische Weiterentwicklung hat sich die Tätigkeit in den Bauberufen erheblich verändert. Der Einsatz moderner Maschinen und technischer Hilfsmittel prägt und erleichtert die Arbeit auf der Baustelle. Daher ist am Bau heute vor allem Fachwissen, weniger Muskelkraft gefragt. Vor diesem Hintergrund bieten Bauberufe auch jungen Frauen interessante Perspektiven.