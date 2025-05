Das Medi MVZ in der Hebelstraße ist ab kommenden Montag wieder geöffnet. Es war vor zwei Wochen kurzfristig geschlossen worden; als Grund wurde von der in Stuttgart ansässigen Betreiber-GmbH „Ärzte vor Ort“ ein „kurzfristiger und notwendiger Wechsel des IT-Dienstleisters“ genannt. „Wir freuen uns, dass wir unsere Patienten endlich wieder versorgen können und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, wird sich Geschäftsführer Alexander Bieg in einer Mitteilung zitiert. „Wir konnten das MVZ leider nicht öffnen, bevor die neue IT-Infrastruktur nicht hundertprozentig verlässlich und sicher funktioniert. Das können wir ab Montag gewährleisten“.