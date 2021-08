Schopfheim Nach Unfall geflüchtet

Dort musste sie laut Polizeimeldung verkehrsbedingt an der Einmündung zur Bundesstraße anhalten, was ein hinter ihr fahrender Autofahrer zu spät bemerkte. Er fuhr auf und es entstand am Twingo Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Mann setzt sich in Auto und fährt davon



Die beiden Parteien unterhielten sich über die Schadensregulierung, die 63-jährige wollte die Polizei hinzuziehen. Daraufhin setzte sich der Mann wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Der Mann war zwischen 23 und 25 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß, hatte kurze dunkle Haare, einen schmalen Oberlippenbart und trug einen Kapuzen-Pulli. Er hatte in seinem dunklen Pkw mit LÖ-Kennzeichen eine Beifahrerin mit langen schwarzen Haaren.