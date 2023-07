Schopfheim Nachdrückliches Bekenntnis zu den Teilorten

Wie die Parteivertreter von Ortsvorsteher Wilhelm Tholen und den Ortschaftsräten Silvia Glatt und Sebastian Bach erfuhren, ist das Schlachthaus noch immer für vier bis fünf Landwirte äußerst wichtig, die im Jahr bis zu 220 Schlachtungen durchführen. Der Bedarf und die Auslastung seien somit gedeckt, hieß es.

Das Schwimmbad Schweigmatt ist wegen der von Seiten der Stadt nötigen Zuschüsse ein Dauerbrenner im Ort. In über zehn Sitzungen habe sich der Ortschaftsrat schon um eine Strategie zur Kostensenkung bemüht. In diesem Zusammenhang wunderte sich Ortschaftsrat Bach über diverse Ausgaben, die im Schopfheimer Haushalt trotz Kostenbremse eingeplant sind. Er wünsche sich hier vom Gemeinderat ein ausgeglichenes Ausgabenprofil, in dem nicht überwiegend in den Teilorten der Rotstift angesetzt wird. Als Beispiel galt ihm da das Thema Kita: In Raitbach fehlten aufgrund der beengten Räumlichkeiten einige Plätze und es müssen Wartelisten geführt werden.