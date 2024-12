Schopfheim: Nachtschichten im Operationssaal

Im Operationssaal bis tief in die Nacht: Das war bei einem Hilfseinsatz am Victoriasee in Uganda für das Interplast-Team um den Schopfheimer Chefarzt Andreas Rudolph die Regel. „Es war mit Abstand der arbeitsintensivste überhaupt“, zieht der Hand- und Plastische Chirurg hochzufrieden Bilanz. Zwei Wochen verbrachte das Team am Lamu-Hospital in Jinja, an der Quelle des Nils gelegen.