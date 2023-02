Schopfheim Nachwuchs-Narren feiern im Hexenheim

Am kommenden Samstag geht in der Stadthalle der erste Zunftabend über die Bühne. Das Restaurant Glöggler wirtet ab 18.30 Uhr, das Bühnenprogramm beginnt um 20 Uhr. Der zweite Zunftabend findet am Samstag, 18. Februar, statt. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, teilt die Narrenzunft mit.

Der komplette Narrenfahrplan findet sich unter www.Narrenzunft-Schopfheim.de Text und Foto: zVg/Narrenzunft