Eier- und Tomatenwürfe gegen Fenster und Fassaden, Ketchup-Schmierereien auf Autos und Terassengerätschaften: In der Nacht auf Dienstag trieben Unbekannte in Schopfheim ihr unappetitliches Unwesen. Drei derartige Fälle, alle in Fahrnau (Roggenbachstraße und Nikolaus-Singeisenweg) wurden der Polizei gemeldet, wie Pressesprecher Thomas Batzel auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Darüber hinaus gab es offenbar weitere Vorfälle, die jedoch nicht offiziell angezeigt wurden. Vor etwa einem Monat kam es in der Roggenbachstraße bereits zu ähnlich unerfreuliche Vorfällen: Unbekannte hinterließen obszöne Graffiti-Schmierereien am und rund um den Schulcampus, unter anderem an einem Wohnhaus und an Containern.