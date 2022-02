Schopfheim Narren nehmen Impfmuffel aufs Korn

Viel, so der Vogt des Sternen-Zinkens, MarkusWeiß, sei ja nicht passiert. „De Burgi Dirk“ könne sich also freuen, dass in der Narrenschelte „bloos e paar Ladehüeder“ auftauchen, die er aber „bestimmt gern los“ hätte.

Der erste Pfeil zielte in Richtung Campus: „Für d’Stadtröt do ischs großi Gruuse, si wänn gern zue de Decki uuse, wenn e Champus-Rechnig chunnt, dann wird’s iehne langsam z’bunt. De Bau wird wirklich schweinedüür, doch sin ihr jetz nit au defür: es hilft kein Jammere, kei Nägelhaue – mir miehn den Chaschde fertig baue.“

Auf ein Fest scheinen sich die Narren auch wieder mal zu freuen. „D’Ühli-Hüüser, jetz ischs wohr, chömme furt no in dem Johr“, reimten sie, und zwar ganz sicher, dass es „endlich was zum Fiire“ geben wird, wenn „e Neubau duet den Platz dann ziire.“

Mitbekommen haben die Reimschreiber auch, dass eine Bürgerinitiative aus dem Pfarrgarten „e wunderschöne Park“ machen möchte. Sie mahnten aber auch: „Denket dra, ihr liebe Lütt, nur mit Visione wird des nüt. D Vergangeheit, die zeigt uns klar: die Umsetzig war bisher rar.“ Mau siehts auch bald in der Bahnhofstraße um das „Scala“ aus, befürchten die Herrschaften. „Im Kino z’Schopfe, s’isch e Gruus, do solle goh die Lampe uus.“ Einen neuen Pächter zu finden, werde wohl schwer. Aber klar sei: „Des Kino miehn mir uns bewahre, suschd miehn mir bald nach Lörrach fahre.“

Und am Ende, bevor sich die närrische Familienfeier unter den Marktplatzlinden auflöste, bekamen auch das Virus und die Impfmuffel eine Breitseite ab: „Was mir Narre nit verstöhn, isch dass sich d’Lütt nit impfe löhn. 2G, 3G wär längst vorbi, s’Lebe chönnt normal dann sii.“ Wenn alli g’impft sin, des wär s’ Beschd – dann chönnte mir mache s’gröschde Feschd!“