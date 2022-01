Schopfheim Narren setzen ein Lebenszeichen

Eigentlich wäre an diesem Wochenende das Gugge-Open-Air angestanden, am kommenden Samstag das Narrenbaum-Stellen. Alles habe man abgesagt, den Verkauf der längst georderten, immerhin 2500 Plaketten habe man aber trotzdem angegangen. Und das, so betonte das Narrenzunft-Quartett, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen.

„Wir wollen mit den bis Fasnacht laufenden Verkaufsaktionen auf dem Wochenmarkt am Samstag auch ein Lebenszeichen setzen“, so Ralf Völz. Und dieses Lebenszeichen fand Anklang am Samstag - und machte Hoffnung für die folgenden Aktionen.

Übrigens: Die Narren trugen auch Eindrücke wie den über eine Passantin, die die vier Euro für die Plakette berappen, allerdings das gute Teil bewusst nicht wollte, mit Humor. Die Frau habe gesagt, sie schätze die Traditionspflege durch die Narren, sei aber eigentlich nicht unglücklich darüber, dass es heuer wie schon im vorigen Spätwinter in der Markgrafenstadt ruhig zugehe.

Gesprochen wurde auf dem Schopfheimer Wochenmarkt am Samstag auch über die Absicht der Lörracher Narren, im Sommer eine Art „Ersatz-Fasnacht“ zu veranstalten. Einmütige Meinung: Das passt absolut nicht, Fasnacht sei ein Winterbrauch, der auch in diese Jahreszeit und nirgendwo sonst hin gehöre.

Die Narren wiesen dann bezüglich der Plaketten darauf hin, dass diese auch bei allen Zunft- und Zinken-Angehörigen, nicht nur an den Samstagen auf dem Wochenmarkt, erhältlich sind. Und bei entsprechendem Wunsch würde man, so Ralf Völz, die guten Stücke auch als Heimlieferservice – coronakonform und kontaktlos – nach Hause bringen.