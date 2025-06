Verbreitung eindämmen

Schließlich galt es zu verhindern, dass die dicken Strünke Blühpflanzen zerdrücken oder sich wieder verwurzeln können. Auch sollten sie keinesfalls in die Wiese geweht werden, um sich nicht flussabwärts weiter zu verbreiten. Am Ende war ein ausgedehnter Streifen entlang des Hochwasserdamms am Würth-Gelände zwischen Langenau und Schopfheim frei geräumt. Die Pflanzenreste trocknen nun in der Sonne und werden nach und nach zerfallen, teilt der Nabu Lörrach mit. Bei regelmäßiger Pflege des Areals könnten insektenfreundliche Blühpflanzen wieder eine Chance bekommen.

Rein optisch kommt der Knöterich mit seinem üppigen Grün zwar ansprechend daher, doch es handelt sich dabei um eine eingewanderte (invasive) Art, die vor rund 200 Jahren aus Asien nach Europa gebracht wurde und dort die heimische Flora verdrängt.