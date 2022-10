Schopfheim Naturteich: Zeit wird knapp

Neun Projekte untersucht

Wolfgang Röske vom IFÖ stellte die Ergebnisse für neun Projekte vor – sechs davon auf der Gemarkung Gersbach und drei im übrigen Schopfheimer Stadtgebiet gelegen.

Die Aufwertung der Rauschbach- und Fetzenbach-Auen würden nach Schätzung des Instituts 35 000 Euro kosten und 340 000 Öko-Punkte bringen. Bei einer Maßnahme am Oberlauf des Brandbaches stehen 15 000 Euro an Kosten und 140 000 Öko-Punkte gegenüber. Der von vielen Gersbachern gewünschte Naturteich in der Brunnmatt wurde mit vergleichsweise hohen Kosten von 50 000 Euro veranschlagt – und bringt demgegenüber dem Gutachten zufolge nur 22 000 Öko-Punkten auf die Waagschale.

Patric Blau vom Büro für Geoinformatik und Umwelttechnik (BGU) hatte den Wasserhaushalt in der Brunnmatt mit einer Baggerschürfung untersucht. Die vorgefundenen Bedingungen in Zusammenhang mit den klimatischen Entwicklung sprächen eher gegen einen Teich, so seine Einschätzung.

Antragsfrist naht

Um genaue Daten zu erfassen, bräuchte es eine längerfristige Untersuchung – dafür aber bleibt eigentlich keine Zeit mehr: Die Frist für die Beantragung von Zuschüssen beim Naturschutzfonds läuft im Mai 2023 ab. Zwar hat die Stadt laut Fachbereichsleiter Jürgen Sänger eine Verlängerung beantragt – habe bislang aber keine Antwort erhalten.

Bündelung als Chance

Das endgültige Aus für den Naturteich als Ausgleichsprojekt immerhin wollten die Verantwortlichen an diesem Abend noch nicht verkünden. Eine Bündelung von Projekten könnte den Naturteich noch möglich machen, so die Botschaft.