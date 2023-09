Die Naturwunderwahl ist eine Initiative der Heinz-Sielmann-Stiftung und des Deutschen Wanderverbandes, bei der Menschen aufgerufen sind, ihr Lieblings-Naturwunder aus Deutschland zu wählen. „Dass wir mit unserer Einreichung „Naturwunder Eichener See“ in die Endausscheidung gekommen sind, erfüllt uns natürlich mit Stolz und Freude“, so der Verein. Nun ist die breitere Öffentlichkeit gefragt: Der Sieger wird per Publikumsvotum gekürt – der Wunder-Kandidat also, der die meisten Stimmen auf sich vereinen kann, gewinnt den Ehrentitel. „Sie alle können uns mit Ihrer Stimme helfen, nicht nur den Eichener See, sondern auch unsere Stadt und das Wiesental in ganz Deutschland bekannt zu machen“, ruft der Schwarzwaldverein zum Mitmachen auf.

Eine Stimmabgabe ist bis 12. November unter www.sielmann-stiftung.de/naturwunder möglich.