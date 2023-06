Das Sortiment dünnte sich schon über die letzten Wochen hinweg mächtig aus – seit Samstag nun ist der Discounter „Netto“ in der Scheffelstraße endgültig geschlossen. Damit gibt es in der Innenstadt, abgesehen vom Biomarkt „Grünkern“ in der Bahnhofstraße, keinen Lebensmittelmarkt mehr. Als Nachfolger steht ein Discounter aus dem Non-Food-Bereich in den Startlöchern. Der Eigentümer der Immobilie habe sich erfolglos um ein Lebensmittelgeschäft als Nachfolger für Netto bemüht, hieß es unlängst im Bauausschuss . Die Umwidmung des Sortiments in Richtung Non-Food wurde dort mit großer Mehrheit abgelehnt. Da aus baurechtlicher Sicht allerdings nichts gegen das neue Sortiment spricht, dürften die Pläne dadurch kaum verhindert werden.