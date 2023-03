Neues aus der Medizin

Auch die medizinischen Fortschritte in der Diabetologie, insbesondere in der „personalisierten Medizin“ waren Thema bei der Sitzung. Für den Diabetes Typ 2 gebe es neue Medikamente, die den Verlust von umgerechnet rund 70 Gramm Zucker per Urinabgabe pro Tag bewirken, berichtete Maraun. Auch für den Typ 1-Diabetiker gibt es Weiterentwicklungen in der Dauermessung – etwa Geräte, die auf der Haut verbleiben und mithilfe derer der aktuelle Zuckerstatus abgelesen werden könne. Eine Weiterentwicklung sei auch die „Insulin-Klebepumpe“.

