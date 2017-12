Schopfheim Neue Ehrenmitglieder ernannt

Schopfheim-Langenau (os). Man habe bewusst den festlichen Rahmen der zweiten Dorfweihnacht gewählt, um langjährige Mitglieder zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. Das sagte die Vorsitzende des Gesangvereins Langenau, Belinda Spettl, in der Festhalle.

Ingelore Kuss und Hannelore Müller hätten den Gesangverein seit vielen Jahren unterstützt und würden nun neue Ehrenmitglieder, gab Belinda Spettl bekannt und überreichte Urkunden und Präsente. Nicht anwesend sein konnten Leo Hauler, Horst Lehmann und Erika Reichert, die ebenfalls neue Ehrenmitglieder werden. Die Vorsitzende sagte auch, dass der 1884 gegründete Gesangverein mit aktuell 20 Sängern am unteren Limit angekommen sei. „Wir brauchen dringend neue Sängerinnen und Sänger, um unsere Funktion als Kulturträger im Dorf aufrecht zu erhalten“, so Belinda Spettl. Sie nahm damit auch Bezug darauf, dass der Langenauer Musikverein seine musikalische Tätigkeit im Sommer 2016 mangels Personal einstellen musste. „Wir sind ein aktiver Verein mit einem tollen Dirigenten und vielen Ideen in musikalischer wie auch geselliger Hinsicht“, betonte die Vorsitzende. Jüngere seien genauso gerne gesehen in den Singstunden immer am Mittwoch (wieder ab 17. Januar) um 19.45 Uhr im Probenlokal in der alten Schule wie Wiedereinsteiger.

„Wir haben mit Dirigent Dieter Hilpert viele Ideen, was wir chorgesanglich bewegen können. Dazu brauchen wir aber neue, zusätzliche Sänger“, sagte Belinda Spettl und sprach davon, dass es derzeit „fünf vor zwölf“ sei in Sachen Weiterbestand des Chores. Es wäre schade, wenn die tolle Gemeinschaft nicht am Leben gehalten werden könnte, sagte die Vorsitzende. Übrigens: Notenkenntnisse sind nicht erforderlich für potenzielle Neu-Sänger des Gesangvereins Langenau - nur die Freude am Singen in Gemeinschaft.