Schopfheim Neue Klettertürme und Hangebrücken

Die Stadt ließ dabei nicht nur alte und defekte Elemente ersetzen oder teilweise ganz entfernen, sondern bereicherte den Spielplatz mit einem neuen Kletterturm samt Brücke, einer neuen Sandspielanlage und einem neuen Balanciergerät. Die Arbeiten führte der Eigenbetrieb Bauhof aus.

Die Umgestaltung des Spielplatzes kostete nach Angaben der Stadt gut 36 000 Euro. Einen Großteil davon verschlangen die neuen Spielgeräte.

Ebenfalls in neuem Gewand präsentiert sich der Spielplatz der Kita im Bremt. Dort ließ die Stadt neue Spielgeräte aufstellen – ein Viereckturm, Anbaurutsche, Kletternetz und eine Hängebrücke mit Holzlaufsteg und Geländer – sowie die Außenanlagen und den Fallschutz ertüchtigen. Die Arbeiten erledigte ebenfalls der Bauhof. Wie in der Wallstraße war das Kindergarten-Personal ebenfalls an der Umgestaltung maßgeblich beteiligt. Die Kosten für die Spielgeräte belaufen sich in diesem Fall auf 9 000 Euro ohne Montage und Außenanlagen.

Am Eisweiher ist seit kurzem der neue Spielplatz in Betrieb. Er war aufgrund der Neubebauungen notwendig und Bestandteil des Bebauungsplans. Der Spielplatz ist naturnah ausgestattet mit Robinienholz und zahlreichen Spielgeräten. Damit die Kinder sicher spielen können, verfügt er zusätzlich über eine Absicherung zur Straße hin. Die Abrechnung des Spielplatzes ist zwar noch nicht vollständig, der Kostenrahmen in Höhe von 130 000 Euro werde aber eingehalten, so die Verwaltung.

Weitere Spielplätze in Eichen, Enkenstein oder Fahrnau (Im Grund) will die Stadt entweder dieses oder nächstes Jahr ebenfalls neu gestalten. Insgesamt stehen dafür im Haushalt laut Pressemitteilung noch einmal insgesamt 80 000 Euro zur Verfügung.