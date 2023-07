Schopfheim Neuer Leiter für die Hebelschule

Wunschkandidat der Stadt

Bürgermeister Dirk Harscher bekundet bei der Vorstellung, er sei „froh, einen so kompetenten Schulleiter an Land gezogen zu haben“. Und Fachbereichsleiter Jürgen Sänger pflichtet bei, Peiszan sei der Wunschkandidat des Schulträgers, also der Stadt, für die vakante Stelle an der Förderschule, die bis dato der stellvertretende Schulleiter Oliver Pichler kommissarisch ausgefüllt hatte.

Der 56-jährige Peiszan, verheiratet und Vater eines erwachsenen Sohnes, schloss zunächst eine Ausbildung zum Feinmechaniker ab, ehe er durch den Zivildienst mit der Sonderpädagogik in Berührung kam und sofort erkannte, dass dieser Bereich seine Berufung ist. Nach dem Studium in Heidelberg wirkte Peiszan an verschiedenen Sonderschulen im Landkreis, begann auf der Tüllinger Höhe, wechselte nach Herten, wo er nach nur einem Jahr Konrektor wurde. Die Eichendorff-Schule in Rheinfelden und zuletzt die Helen-Keller-Schule waren weitere Stationen seines Wirkens.