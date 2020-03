Schopfheim Neuer Schwung durch die Dirigentin

Rückblick

Besonders gelungen war das zweimal aufgeführte Jahreskonzert mit Chormusik aus drei Jahrhunderten unter dem Thema „Wurzeln“ in der Fahrnauer evangelischen Kirche und der Aula der Grundschule in Steinen. Bei großer Hitze fand das Lindenfest an der Wiese mit dem Gesangverein Raitbach statt; ebenso erfolgreich war der Auftritt beim Agathenmarkt mit einem Mitsing-Programm.

Schriftführer Jürgen Zäh gab den Mitgliederstand mit 141 Personen und leichter Tendenz nach unten bekannt. Der Aktivenstand beträgt 30 Sängerinnen und Sänger bei einem Altersdurchschnitt von 64 Jahren. Tatkräftige Unterstützung erfuhr der Chor beim Konzert durch rund zehn Projektsänger.

An neun Sitzungen beschäftigte sich der Vorstand mit der Chorleitersuche, Organisation von unterschiedlichen Unternehmungen, dem zweimaligen Kuchenverkauf, Mitwirkungen beim Totensonntag und einer Verabschiedungsfeier.

Der Männerchor gestaltete einen Nachmittag bei den „Fröhlichen Ruheständlern“, sang bei einem Ständchen und unternahm einen Ausflug.

Finanzen

Ein kleines Minus in der Kasse vermeldete Karl Schäfer, dem die Prüfer Katja Kohler und Clemens Jung-Diefenbach ein großes Lob für die bestens geführte Kasse attestierten.

Probenbesuch

40 Proben hatte Hildegard Maier aufgezeichnet, die zu 80 Prozent besucht waren. Probeneifrigste Stimme war der Tenor mit 88,7 Prozent vor dem Bass mit 82,5 Prozent. Ein extra Lob erhielten Bernhard Ruhnau (ein Fehltag), Manfred Vogt (zwei) und Maria Schilling (drei).

Bericht der Dirigentin

Dirigentin Monika Zauter erlebte ihr erstes Jahr beim Gesangverein Fahrnau als eine Zeit des menschlichen und musikalischen Kennenlernens. Gesang und Intonation hätten sich positiv verändert, die Leistung beim anspruchsvollen Konzertprogramm sei hervorragend auf hohem Niveau gewesen. Es gelte künftig, alte Bahnen zu verlassen, um mit neuen Ideen die jüngere Generation für das Hobby Chorsingen zu gewinnen.

Ausblick

Mit einem breit gefächerten Angebot, interessanten Arrangements und Bearbeitungen soll es mit „Beethoven rund um die Welt“ gehen. Den Schwerpunkt will Dirigentin Zauter auf den „a capella-Gesang“ sowie geistliche und weltliche Chormusik ohne Instrumentalbegleitung legen.

Am Jubiläum der Gartenfreunde im Bremt wird der Gesangverein Fahrnau teilnehmen, am Dorfherbst der Fahrnauer Vereine (12. und 13. September), am Ewigkeitssonntagsgottesdienst (22. November) und am Agathenmarkt (5. Dezember).

Ein Dankeschön ging an die eifrigen Helfer im Hintergrund: Gudrun Naatz und Markus Haas (Notenwarte), Hildegard und Peter Maier (Statistik und Thekendienst) sowie an Vizedirigent Manfred Vogt. Bei der Vorsitzenden Susanne Rossbach-Bill bedankte sich ihre Stellvertreterin Vanessa Wanninger mit einem Präsent.

Wahlen

Nach der einstimmig erfolgten Entlastung des Gesamtvorstandes erhielten einen einmütigen Vertrauensbeweis auf zwei Jahre: Susanne Rossbach-Bill (Vorsitzende), Jürgen Zäh (Schriftführer) Heike Hauser und Hildegard Maier (Beisitzer) sowie Stefanie Welte (Kassenprüferin).

Noch recht lange saßen die Sängerinnen und Sänger beim gemeinsamen Abendessen beisammen und pflegten die Geselligkeit.