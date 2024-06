Schopfheim: Neues bei Narrenzunft

Werbung für die Markgrafenstadt

Bürgermeister Dirk Harscher fügte hinzu: „Die Narrenzunft hat Werbung für die Markgrafenstadt gemacht.“ Hofmann erinnerte an die zahlreiche Veranstaltungen zwischen den 6. Oktober 2023 (VON-Konvent) und dem 18. Februar 2024 (Buurefasnacht in Wiechs). Gut in Erinnerung bleiben die beiden Zunftabende, bei denen ihnen ein unterhaltsames Programm geboten wurde.

Rückblick Zunftabendmeister Erich Lacher hob die gute Stimmung bei der samstäglichen Veranstaltung des VON-Konvents hervor. „Wir hatten in Schopfheim an den vielen Zunftabenden, an welchen ich auf der Bühne mitwirken durfte, immer ein unheimlich gutes Publikum“, sagte Lacher. „Aber an diesem Abend wurde es von den Gästen der Narrenzünfte noch übertroffen, Schon beim Abendessen war nach den ersten fünf Takten der Band eine unheimlich tolle Stimmung in unserem Narrenpublikum.“