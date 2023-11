Schopfheim: Neues Jugendgremium steht

Wahlbeteiligung steigt

Die Wahlbeteiligung lag bei 19,2 Prozent – und hat sich damit im Vergleich zu der letzten Jupa-Wahl verdoppelt, teilt das Jugendreferat nun mit.

Dies hänge vor allem mit der guten Zusammenarbeit mit den Schulen zusammen: Im Theodor-Heuss-Gymnasium, in der Friedrich-Ebert-Schule und in der Montfort-Realschule in Zell konnten die Jugendlichen ihre Stimmen direkt in den Computerräumen abgeben. Dies habe viele zum Mitmachen motiviert und die Beteiligung nach oben gebracht.