Schopfheim Neues Kleinod für Familien

An der Mündung der Wiese in den Rhein waren einst ergiebige Fischgründe für die Kleinhüninger Fischer. „Fernziel ist sicher, dass die Lachse wieder einmal bis Tegernau oder zur Köhlgartenwiese hinaufziehen können, wenn der Rhein für die Tiere komplett durchgängig gemacht ist.“ Auch an der Wiese verhindern Wehre und Kanäle einen ungehinderten Fischauf- und -abstieg. Harscher erinnert an den Hintergrund der Maßnahme in Langenau: „Es ist ein Ausgleich für das Bauvorhaben Lus 7“, hinter dem sich der Skaterpark verbirgt.

Anfangs sei daran gedacht worden, dass Wehr an der Kleinen Wiese durch eine so genannte „raue Rampe“ zu entschärfen, dabei wäre aber noch einiges nicht-natürliches Material im Bach geblieben und solche halben Sachen wollte die Stadt nicht haben. Der große Wurf ist also eine kleine Verschwenkung des Gewässers um die künstliche Staustufe herum. Das neue Bett erhielt eine sanft abfallende Böschung, und ein Prallhang wurde durch eine Holzbalkenkonstruktion erosionssicher geschützt.

Aushubmaterial verbleibt an Ort und Stelle

Brouwer weist darauf hin, dass nun noch eine Bepflanzung mit 600 Sträuchern sowie 20 bis 30 Bäumen fehlt. Jetzt sei genau die richtige Zeit, um die Bepflanzung vorzunehmen.

Der Bürgermeister drückt seine Hoffnung aus, dass während der Anwachsphase kein reißendes Hochwasser die Arbeit wieder zunichte macht.

Schließlich erläutert Brouwer auch noch, was mit dem Aushubmaterial von 3000 Kubikmeter Erdreich geschehen ist. Zwar sei kurz erwogen worden, den alten Flusslauf als Staureserve bei einem Hochwasser zu erhalten, davon sei aber Abstand genommen worden, weil die Kleine Wiese bei einem Hochwasser 80 Kubikmeter pro Sekunde führt und das alte Wehr bereits in Minutenschnelle aufgefüllt hätte. Deshalb habe man das anfallende Erdreich lieber an Ort und Stelle zur Verfüllung verwendet und dadurch Kosten für die Abfuhr gespart.

Apropos Kosten. Die Renaturierung der Kleinen Wiese in Langenau blieb rund 100 000 Euro unter dem von der Planung veranschlagten Rahmen und schlägt mit rund 400 000 Euro zu Buche.

Während Harscher bereits im Hinterkopf hat, wo weitere Gewässer-Renaturierungen erfolgen könnten, nimmt Langenaus Ortsvorsteher Willi Würger zunächst einmal das neue Kleinod entgegen.

„Dem Ortschaftsrat war es nur wichtig, dass sich die Situation an der Kleinen Wiese nicht verschlechtert“, sagt er bescheiden.

Der nächste neuralgische Punkt sei der Hochwasserschutz für die Firmengebäude rechts und links der Kleinen Wiese, wenig unterhalb der renaturierten Zone. Bürgermeister Harscher versichert: „Da sind wir dran.“ Harscher weiter: „Auch in Enkenstein sind wir dabei. Wir waren noch nie so nah dran.“

Für die Fabrikstraße in Langenau lässt Brower schon mal seinen Gedanken freien Lauf. Der Hochwasserschutz könnte durch erhöhte Mauern oder eine Umgehungsrinne erreicht werden. Planer sollen im nächsten Jahr ans Werk gehen, damit die Schutzmaßnahmen endlich und zeitnah umgesetzt werden können.

Langenau hat bereits jetzt profitiert. Die Renaturierung wird nicht nur Flora und Fauna an die Kleine Wiese bringen, sondern auch Mütter mit ihren spielenden Kindern, was ausdrücklich erwünscht ist.

Für eine Grillhütte ist allerdings kein Platz, womit man wieder beim Thema Hochwassergefahr ist.