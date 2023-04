Schopfheim Neues Leben in alten Räumen

Anthroposophie als Leitmotiv

Der Verkauf des Räumlichkeiten von Initiativkreis an die AIB sei auf Empfehlung zustande gekommen: Motivation und Grundgedanke von Käufer und Verkäufer seien sehr ähnlich. Die Leitmotive seien in der anthroposophischen Idee zu finden, wenngleich Heidelbach sich nicht darauf festlegen möchte. Das Haus sei grundsätzlich offen.

Der Objektleiter bewohnt selbst eine von vier Wohnungen im Erdgeschoss der Alten Scheune und bietet hier – unabhängig von Eutopia – Kurse zu Ernährung und Yoga an. In diesem Jahr fanden in Zusammenarbeit mit zwei Naturheilpraktikern aus der Schweiz bereits zwei Kurse zur richtigen Ernährung statt. Heidelbach: „Wichtig ist, auf die Qualität des Essens zu achten.“

Yoga, Ernährung und Coaching

Das Yoga-Kursangebot besteht aktuell an zwei Abenden in der Woche. Dabei stehen unterschiedliche Yoga-Ausrichtungen auf der Agenda: Während Ashtanga eher intensiver für Muskeln und Mobilität sei, zielten die Yin-Kurse eher auf die Körperentspannung ab. Eine Yoga-Lehrerein soll das Team in absehbarer Zeit verstärken. Zusätzlich will Heidelbach Coaching-Seminare anbieten, wozu er sich in Online-Kursen weiterbilde.

Die AIB vermietet die Räumlichkeiten in der Alten Scheune auch an Dritte. Kontakt über die Homepage unter www.eutopia-schopfheim.de.

Vermietung

