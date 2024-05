Das Leitbild ist als achtseitige Broschüre erschienen. „Das Leitbild ermöglicht Orientierung und ein Wir-Gefühl für alle Menschen, die mit der Kita zu tun haben“, sagte Claudia Trippel, Professorinnen an der Hochschule Kehl, die bei der Moderation des Leitbild-Prozesses federführend und im Ausschuss per Videoübertragung zugeschaltet war. „Es ist ein Leistungsversprechen für die Mitarbeitenden, die Kinder, die Eltern und die Träger.“ Das bestehende Leitbild stammte aus dem Jahr 2007 und war „doch etwas in die Jahre gekommen“, wie die Verwaltung in ihrer Vorlage einräumt.