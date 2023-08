Schopfheim Neustart im evangelischen Pfarramt

Das theologische Studium in Marburg und zuletzt in Heidelberg brachte sie in Kontakt zur badischen Landeskirche. Ihre theologisch breit gefächerten Studien umfassten unter anderem historische Kirchenthemen und die Bedeutung biblischer Themen. Viel Spaß bereiteten ihr das Kennenlernen der alten Sprachen Griechisch, Latein und Hebräisch. Das Vikariat erfolgte 2014 in Singen am Hohentwiel, nach ihrer Ordination übernahm sie Vakanzen im Probedienst in Stockach und Überlingen. Es folgten sechs Jahre Tätigkeit als Religionslehrerin bei allgemeinbildenden Schulen im Kirchenbezirk Markgräflerland.