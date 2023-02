Schopfheim Neustart in Aruba-Land

Ihre ganz eigene Leidensgeschichte als „em Statthalter si Frau“ schilderte Silke Hofmann. Schwierig war nicht zuletzt die lange Zeit der Geheimhaltung – schließlich war der Gemahl schon für die (dann ausgefallene) Kampagne 2021/22 auserkoren. Eine Liebeserklärung des Gatten mitsamt Bussi und besonders „herzlichem“ Orden auf offener Bühne dürfte da versöhnliches Signal gewesen sein...

Selbstbewusst präsentierte sich Kinderstatthalter „Carlo us de Kranz-Kurve“, dessen Herkunft aus gehobenem Fasnachtshause nun unerbittlich zurückschlägt: „Mini Eltere hän nüt zum Lache, denn ich fang jetz a mit Party mache.“

Klamauk und Humor

Kalauernder Humor, viel Lokalkolorit, ein wenig Lokalpolitik und ganz viel Musik – so lässt sich das vierstündige Programm umreißen.

Tief in die Welt der Namensgebung umliegender Dörfer und Käffer hinein führte gleich zu Beginn ein angeregtes Gespräch zwischen Jakob und Max Glöggler: Das geraunzte „Was bringsch immer so ne Müll-heim? Bisch etwa us eme Schlächte-Hus?“ war nur Auftakt für zwei, drei Dutzend ähnlich gelagerter Sprach-Witzigkeiten. Unterm Titel „Zwischen Tür und Angel“ simulierten Stefan Reimann und Michi Meyer eine typische Schopfheimer Marktszene vorm „Glöggler-Hüttli“ – den Rentergruß „Kei Zit“ ebenso inklusive wie den Klatsch über Dönerpalast am Stadtpark, geschlossene Beizen an Hemdglunki und geschlossenes Krankenhaus für immer.

Zum „Running Gag“ entwickelte sich die immer wieder durchs Geschehen spazierende Stadtführung. Sprachlich prallen Welten aufeinander, wenn Touristen aus Bayern, Berlin und Britannien dem alemannischen Stadtführer folgen, der sich in den superlativsten Schwärmerein über die Markgrafenstadt ergeht. Beim Dolmetschen kann aus einem „excuse me“ schon mal ein „es gruust mi“ werden; die Übersetzung liebevoll-herber Alemannen-Ausdrücke wie „Lumpeseggel“ und „Muggeseggeli“ ins Hochdeutsche führt nochmals einige Niveaus tiefer.

Lokalpolitik aufgespießt

Den Wischmop in der Hand und die Haare auf den Zähnen, nahm Heike Wagner scharfzüngig die Aufregerthemen im Städtli aufs Korn: Die gähnende Leere im Ühlin-Parkhaus etwa, die nach wie vor fehlenden „Ohren“ an der B 317-Ausfahrt – und natürlich den Krankenhaus-Kahlschlag. „Do meine die Obere, sie mien Schach spiele und d’Lüt ummenand schiebe. Dabei weiß me doch: Bim Schach gön immer Figure verlore.“ Ein zweites Mal aufgespießt wurde das Thema im Sketch „Pillenbörse“, auf der wiederum Heike Wagner, diesmal im Team mit Axel Rauscher, auf der Parkbank in Dealermanier die Reste der Klinik-Konkursmasse verhökerte.

Viel Musik drin

Neben den Wortbeiträgen war viel Musik drin: Aruba-Kids mit effektvoller Schwarzlicht-Performance, Aruba-, Gugge- und Tanzmusik erklangen zum Auftakt und zwischendurch. Als eigene Programmpunkte überzeugten die „Jungs vo de Au“ als Schnitzelbank-Truppe: Vierstimmiger Gesang plus Akkordeon, ein eingängiger Refrain – und dazwischen in ungezählten Versen das Geschehen im Städtli aufs Korn genommen: Dauerbaustelle in der Austraße und Dauertrockenheit in den Brunnen, abgeschaffte Spielautomaten im Hurlibaus und Bauwut allerorten: „Die duen nur no baue –und s’Städtli versaue“.

Eine Miniversion seiner hergebrachten, mit eigenen Illustrationen garnierten Schnitzelbank gab Jeannot Weißenberger zum Besten, nachdem er mit seinem (Knast-)Bruder Christian im schwarzweißen Häftlingskostüm unterhalten hatte: Die „Zwei Buebe us es Wiesedal“ hatten ihr gleichnamiges Lied um aktuelle Themen wie Klimakleber und Montagsspaziergänge erweitert – und darüber hinaus angesichts aktueller gesellschaftlicher Diskussionen einen Appell zur Gelassenheit in petto: „Ob Berliner oder Berliner*In –hauptsach, s’isch Erdbeerkonfi drin.“ Zum Finale schließlich traten die „Schlattholzsingers“ in Regenbogenanzug zu einer ausgedehnten Sangestour durch die musikalische Bierzelt-Literatur an und schunkelten gemeinsam mit dem Publikum dem Ende des Bühnenprogramms entgegen.

