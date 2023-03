Schopfheim Neustart Zimmermann Friseure

„Zimmermann Friseure“ beziehen neue Räume und laden am Samstag, 1. April, im neuen Domizil in der Hauptstraße 54 von 13 Uhr an zum „Tag der offenen Tür“ ein. Bei Häppchen und Getränken können sich interessierte Gäste ein Bild vom neuen Sitz des alteingesessenen Schopfheimer Friseur-Salons machen, der bislang in der Entegaststraße beheimatet war.

„Wir sind seit 1. April 1974 mit einem Friseursalon in Schopfheim vertreten. Jetzt müssen wir aber wegen der Verkaufsabsichten des Eigentümers weg“, erläutert Dieter Zimmermann den Grund des Umzugs. Der Schritt falle ihm und auch seiner Tochter zwar grundsätzlich schwer. Erleichternd wirke allerdings die Tatsache, dass man sich in den neuen Räumen einen Friseursalon einrichten konnte, wie er ganz den Vorstellungen von Inhaberin und Friseurmeisterin Jasmine Schöne entspricht.