Pfarrer Michael Latzel von der Seelsorgeeinheit Mittleres Wiesental appellierte in seiner Predigt anlässlich der Christmette an Heiligabend, dass die Menschen „nicht die Augen verschließen vor dem Leiden im Gazastreifen, in Israel, in der Ukraine und an anderen Orten von Krieg, von Terror, von Verfolgung und Klimaopfern“, sondern „hinschauen und solches benennen“. Es gelte, dort, wo es machbar scheine, auch „selbst teilweise helfen, unterstützen, willkommen heißen, gegen Ausgrenzung eintreten“.