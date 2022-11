Schopfheim Nur ein Mitläufer, kein Rädelsführer

Just diese war an jenem aber ebenfalls auf den Beinen – bei so genannten „Spaziergängen“ durch die Altstadt und durch Fahrnau, die nicht angemeldet und somit nicht erlaubt waren. Denn das Landratsamt hatte wenige Tage vorher in einer Allgemeinverfügung „nicht angemeldete und nicht behördlich bestätigte Versammlungen“ auf Gemarkung Schopfheim untersagt und bei Zuwiderhandlungen mit „unmittelbarem Zwang“ gedroht (wir berichteten).

Das focht die 200 bis 250 Spaziergänger indes nicht an. Sie machten sich mit lautstarken Zwischenrufen wie „Friede - Freiheit - keine Diktatur“ bemerkbar und versuchten, die Redner der offiziellen Kundgebung zu übertönen. Die Polizei hatte an besagtem Abend per Lautsprecher mehrfach darauf hingewiesen, dass sie von allen Spaziergängern, die sich nicht umgehend von der unerlaubten Versammlung entfernen, die Personalien feststellen werde.

Staatsanwaltschaft fordert Geldstrafe

Für einen, den die Ordnungshüter im Rahmen der Kontrollen seinerzeit nicht nur registrierten, sondern vorläufig festnahmen, hatte der Aufmarsch jetzt sogar ein juristisches Nachspiel vor dem Amtsgericht. Legte ihm die Staatsanwaltschaft doch zur Last, dass er an der unangemeldeten Versammlung nicht nur als Mitläufer aktiv war, sondern auch als eine Art „Rädelsführer“.

Polizei bringt den Mann zu Boden

Vor Gericht schilderte einer der eingesetzten Polizisten als Zeuge, dass der Angeklagte eine etwa 30 bis 40 Personen starke Gruppe in der Hauptstraße anführte, durch laute Kommandos und indem er den Weg wies. Als sich der Mann weigerte, seine Personalien anzugeben, habe man ihn zu zweit „zu Boden gebracht“, mit Handschellen geschlossen und ihn zu einem Streifenwagen geleitet. Der Angeklagte habe keine Gegenwehr geleistet und sich auch nicht beklagt, dass ihn die Beamte verletzt hätten.

Im Zeugenstand schilderte ein zweiter Polizist die „aufgeheizte Stimmung“ bei der Kundgebung und sagte, er habe das „Handgemenge“ bei der Festnahme des Angeklagten mitbekommen und sei den Kollegen zu Hilfe geeilt.

Im Gegensatz dazu sprach ein dritter Zeuge, der den „Pulk“ in der Hauptstraße beobachtet hatte, davon, dass die Polizeibeamten den Mann „ziemlich brutal“ zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert hätten.

Der Angeklagte, der ohne seine Verteidigerin erschienen war und zu Sache eigentlich „nichts mehr sagen“ wollte, verlangte im Rahmen der Beweisaufnahme vom Gericht, Fotos in Augenschein zu nehmen, die seine Verletzungen zeigten und belegten, dass er „unschuldig verprügelt“ wurde. „Es stimmt alles nicht, was hier gesagt wird“, behauptete er.

Angeklagter verlangt Freispruch

Dessen ungeachtet forderte die Staatsanwältin, den Mann wegen einer Straftat gegen das Versammlungsgesetz zu verurteilen. Es sei unerheblich, ob der Angeklagte trotz Verbots den Aufzug organisiert oder dazu aufgerufen habe. Entscheidend sei vielmehr, dass er im Laufe des Abends zu einem bestimmten Zeitpunkt „die Leitung faktisch übernommen“ habe. Seine Darstellung, er sei nur „Mitläufer“ gewesen, sei durch die Aussagen der Polizeibeamten eindeutig widerlegt.

Tatsächlich habe sich der Angeklagte „ganz vorne“ im Zug bewegt, die „Menge“ sei ihm gefolgt und er habe auf der Hauptstraße durch „Handzeichen und laute Kommandos“ den Weg gewiesen. „Er war offenkundig ein Rädelsführer“, so die Staatsanwältin, die eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 30 Euro forderte.

Der Angeklagte selbst verlangte Freispruch. Es gebe außer den Aussagen der Polizisten keine Beweise für seine Anführerschaft. „Ich war nicht Rädelsführer“, beteuerte er und appellierte an das Gericht, „Gerechtigkeit walten zu lassen“.

Gericht: Es war eine Ordnungswidrigkeit

Auch wenn der Justiz-Berg mit den enormen Sicherheitsvorkehrungen im Vorfeld mächtig gekreißt hatte, so gebar er beim Urteil am Ende doch eher ein Mäuschen. Nach kurzer Beratung verkündete Amtsrichter Götz nämlich, der Angeklagte habe sich lediglich der „Teilnahme“ an einer verbotenen Versammlung schuldig gemacht und habe für diese Ordnungswidrigkeit eine Geldbuße in Höhe von 300 Euro zu entrichten.

Zwar stehe fest, dass der Mann am unangemeldeten Spaziergang mitmachte, doch allenfalls als „Mitläufer“. Ob er in einer bestimmten Situation bewusst und willentlich die Leitung übernahm, habe das Gericht nicht mit der für eine Verurteilung notwendigen Sicherheit feststellen können.

Davon abgesehen sei die Polizei allerdings berechtigt gewesen, den Mann bei der Festnahme „unsanft“ anzupacken und in Handschellen abzuführen.