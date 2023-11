Schopfheim: Nur Wasserversorgung spült Geld in Kasse

Mit knapp 100 000 Euro steht 2024 auch der Betriebszweig Tiefgaragen und ÖPNV in der Kreide. Auch bei ihm fallen künftig hohe Kosten an. Hat die Stadt mit dem Landkreis doch einen interkommunalen Kooperationsvertrag „on demand“ unterschrieben, der ab 2025 zusätzliche Kosten in Höhe von jährlich 350 000 Euro verursacht.

Gute Jahre retten

Unterm Strich, so Asal, seien bei den Eigenbetrieben 2024 alle Gewinnvorträge aus den Vorjahren aufgebraucht. Oder wie Kämmerer Thomas Spohn es ausdrückt: „Die guten Jahre haben uns noch einmal gerettet.“

Nach Asals Worten hat sich ebenfalls gezeigt, dass der bisherige Verlustausgleich für das Schwimmbad in Höhe von 250 000 Euro künftig nicht mehr ausreichen wird. „Dauerhaft defizitäre“ Tiefgaragen, Bäder und PV-Anlagen könne der Eigenbetrieb aus eigener Kraft nicht mehr stemmen, betonte der Geschäftsführer. Die Liquiditätsplanung für die kommenden Jahre weise einen „hoch negativen Kassenbestand“ aus, schlägt der kaufmännische Leiter Alarm. Deshalb sei 2024 ein Konzept zur weiteren Finanzierung des Eigenbetriebs zu erstellen.

Abwasser nicht teurer

In vergleichsweise ruhigem Fahrwasser bewegt sich unterdessen der Eigenbetrieb Abwasser, der 2024 ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet – und die Gebühren deshalb auch nicht erhöhen muss. In den Folgejahren stehen allerdings große Investitionen ins Haus. So muss die Stadt im Bereich Bremt/Grienmatt ein Regenklärbecken bauen – Kosten etwa 6,6 Millionen Euro.

Außerdem ist ein neuer Regenwasserkanal von der Einmündung Belchenstraße bis zum Retensionsbodenfilter im Lus-West für 650 000 Euro in Planung. Wegen der zusätzlichen Kosten wird sich dann auch die Niederschlagswassergebühr „erheblich erhöhen“.