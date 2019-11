Schopfheim „Obdachlosigkeit kann jeden treffen“

Zum einen berät die „Fachstelle Wohnungssicherung“ Personen oder Haushalte mit Mietschulden. Ziel sei es, die Betroffenen vor Wohnungsverlust und Obdachlosigkeit zu bewahren, betont Stefan Heinz von der AGJ.

Im Falle von Mietschulden folge die Räumungsklage oft auf dem Fuß, dann schalteten die zuständigen Amtsgerichte die AGJ ein, so Heinz. Diese nehme Kontakt mit den Betroffenen auf und suche nach Wegen, den Wohnungsverlust zu vermeiden. Die Fachstelle habe seit Sommer bereits 25 Haushalte mit Mietschulden beraten können. In fünf Fällen habe man die Wohnung sichern können.

Neben dieser Prävention kümmert sich im Rahmen des AGJ-Angebots zudem der Fachdienst „Mobile Obdachlosenbetreuung“ um Menschen, die die Stadt bereits in der Unterkunft am Dammweg in Obhut nehmen musste. Die zuständige Sozialarbeiterin Slavica Stanojevic bietet ihnen jetzt im Rathaus regelmäßige Sprechstunden sowie Hausbesuche an.

Allein in Schopfheim sind derzeit nahezu 30 Personen in Obdachlosenunterkünfte eingewiesen. Dabei seien „vielfältige Probleme“ zu lösen, weiß Slavica Stanojevic. Sie leistet denn auch eine „umfassende Sozialberatung“, die weit über reine Wohnungsangelegenheiten hinausgeht. So hilft sie den Menschen beim Ausfüllen von Anträgen, bei lebenspraktischen Fragen wie Möbelsuche und Kleiderbeschaffung. Sie weist sie zudem auf andere Unterstützungs- und Hilfsmöglichkeiten sowie auf zuständige Behörden hin – und begleitet sie bei Bedarf auch. „Wir sind eine Brücke zu anderen Anlaufstellen“, so die Sozialarbeiterin

„Der Dammweg soll ja keine Endstation sein", so Stefan Heinz, der in Lörrach das Ernst-Reisch-Haus leitet. Tatsächlich konnte Slavica Stanojevic seit ihrem Dienstantritt im Sommer bereits 23 betroffene Personen erreichen. Eine habe mit Unterstützung der Fachstelle sogar eine eigene Wohnung gefunden.

Stefan Heinz spricht denn auch von einem „gelungenen Start“ in Schopfheim und hebt besonders die gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen in der Stadtverwaltung hervor.

Die Komplimente gibt Ordnungsamtsleiterin Cornelia Claßen postwendend zurück. Die neue AGJ-Beratungsstelle biete den Vorteil, dass Betroffene direkt vor Ort einen Ansprechpartner haben. Das gelte insbesondere für die mobile Obdachlosenbetreuung. „Das war für uns schon lange ein Anliegen“, so Claßen.

Das Ordnungsamt sei halt nur für die Unterbringung zuständig, könne die notwendige soziale Betreuung aber nicht leisten. „Man muss die Menschen buchstäblich an der Hand nehmen und aus dem Strudel wieder hinausziehen“, so Claßen. Sie hat denn auch beobachtet, dass die Betroffenen das neue Angebot sehr gerne annehmen.

Die Kosten für die mit einem 40 Prozent-Deputat ausgestattete Stelle trägt nach einem Beschluss des Gemeinderats übrigens die Stadt, obwohl die Wohnungssicherung streng genommen eigentlich eine Aufgabe des Landkreises wäre. Im Haushalt sind dafür jährlich 31 000 Euro veranschlagt. „Es ist für uns insgesamt trotzdem eine gute Konstellation“, betont die Ordnungsamtsleiterin.

Stefan Heinz weist denn auch darauf hin, dass Wohnungsverlust längst kein gesellschaftliches Randthema mehr ist. „Obdachlosigkeit“, mahnt er, „kann in Anbetracht der hohen Mieten jeden treffen“.