Schopfheim Offener Treff im Juz gefragter denn je

Offener Treff im Juz als niederschwelliges Angebot

Durch die Offenheit und Niederschwelligkeit im Jugendzentrum kämen die Betreuer „normalerweise in der täglichen Arbeit gut mit den Jugendlichen ins Gespräch und können so auch Vertrauen aufbauen“. Je nach Fall folge dann auch eine abgeschwächte Form der Einzelfallhilfe oder eine Weiterleitung an andere Institutionen.

Um einen Überblick zu bekommen, wurden zwischen Oktober und Dezember 2022 die Besucherzahlen ermittelt. Demnach waren in diesem Zeitraum 51,5 Jugendliche pro Öffnungstag – vier davon gibt es pro Woche – in den JuZ-Räumen und haben das Angebot des offenen Treffs genutzt. Das sei eine Versechsfachung der Nachfrage im Jahresvergleich und dreimal so viel wie vor Corona. „Dies liegt auch daran, dass uns der enge Kontakt mit der Schulsozialarbeit hilft, unsere Angebote breiter zu streuen“, erläuterte Böhler. Und weiter: „Außerdem haben wir immer wieder Vormittage, an welchen Schulklassen der verschiedenen Schopfheimer Schulen bei uns vorbeikommen, um die Angebote des Jugendreferats kennenzulernen.“