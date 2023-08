Schopfheim Open Air-Kino lockt auf den Marktplatz

Für den Sonntag hat sich das Planungsteam um den Kulturbeauftragten auf einen deutschen Film aus dem Genre „Krimi/Drama“ geeinigt. In „Sonne und Beton“ geht es um vier Jugendliche aus Berlin, die in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sind, einen Diebstahl begehen und mit den Konsequenzen konfrontiert werden. Der Spielfilm hat eine Länge von 119 Minuten und ist ebenfalls ab zwölf Jahren freigegeben.

Hohe Kosten

Die Kosten des Open Air-Kinos belaufen sich laut Schmidtner auf etwa 12 000 Euro. Harscher erklärt, dass Kulturveranstaltungen der Stadt meist „im roten Bereich laufen“. Mit Veranstaltungen wie dem Open Air-Kino möchte man aber einen Beitrag zur Lebensqualität in der Stadt leisten. Die Verwaltung sei „natürlich“ bestrebt, den finanziellen Verlust gering zu halten. Auch aus diesem Grund sei man für die Unterstützung durch Sponsoren dankbar.

Vor allem die Technik für das Open Air-Kino ist mit hohen Kosten verbunden. So setzt man auf „die neuesten Digitalprojektoren, die es zurzeit gibt“, so Schmidtner. Für die Bereitstellung und Umsetzung der Technik arbeitet man mit einem Unternehmen aus Rheinland-Pfalz zusammen. Wie Schmidtner berichtet, bemüht man sich auch mit Werbung auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen: Über die Social-Media-Kanäle werden 50 Kinokarten verlost, zahlreiche Flyer wurden angefertigt und demnächst werden 35 Plakate in der Stadt auf das Open Air-Kino hinweisen.

Weitere Infos:

Wann und Wo?

Die beiden Kinofilme am Samstag, 9. September („Guardians of the Galaxy Vol. 3“), und Sonntag, 10. September („Sonne und Beton“), werden auf dem Schopfheimer Marktplatz gezeigt. Filmbeginn ist jeweils um 20.15 Uhr (eventuell einige Minuten später nach Sonnenuntergang; Einlass: 18.30 Uhr).

Eintritt

Kinokarten gibt es für zwölf Euro an der Abendkasse und im Vorverkauf bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Freie Platzwahl. Einlass ist ab 16 Jahren, beziehungsweise ab sechs Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.