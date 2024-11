Schopfheim: Parkcafé: Neustart mit „Tessy“ Reda?

Sanierung nötig

Ein Termin für eine Neueröffnung ist aktuell noch nicht (öffentlich) bekannt. Klar ist: Bevor es an soweit ist, ist an dem Gebäude eine Menge zu tun: Der Zahn der Zeit hat mächtig genagt am denkmalgeschützten Kleinod; das Gebäude wurde über Jahrzehnte hinweg nur notdürftig instandgehalten, von energetischer Sanierung oder sonstiger Modernisierung ganz zu schweigen. Laut Vorlage rechnet Reda für die anstehenden Sanierung und den Umbau mit Kosten von etwa 700 000 Euro. Dabei darf er auf einen kräftigen Zuschuss der Stadt rechnen: Der Gemeinderat hat im Juni einen Sanierungszuschuss in Höhe von maximal 190 000 Euro beschlossen.