Schopfheim: Parken mit der App

Sammelrechnung möglich

Grundprinzip der App bisher: Registrierte Nutzer geben ihre Parkvorgänge in der App ein und erhalten jeden Monat eine Sammelrechnung, die detailliert alle Parkvorgänge auflistet. Der Autofahrer zahlt dabei den gleichen Preis wie am Parkautomaten. Er kann die gelöste Parkzeit am Handy im Rahmen der Höchstparkdauer verlängern – und auch „verkürzen“: Kehrt er früher zu seinem Auto zurück, beendet er den digitalen Parkschein vorzeitig und spart so unnötige Parkgebühren. Bezahlt wird auf Rechnung oder mit Visa/Mastercard. Die Eingabe sensibler Kontodaten in die App sei nicht erforderlich, heißt es in der Mitteilung. Zusätzliche Gebühren für die Nutzung der App fallen nicht an.

Ohne Registrierung

Mit Express-Parken können Autofahrer ihre Parkvorgänge mit der Parkster App neuerdings auch ohne ein Parkster-Konto sofort digital bezahlen. Die Nutzung ohne Registrierung allerdings kostet zusätzlich: Pro Vorgang werde für das Express-Parken eine Servicegebühr in Höhe von 0,50 Euro fällig, teilt die Stadt mit. Bezahlt werden kann mit Paypal,Debit- oder Kreditkarte sowie Apple Pay oder Google Pay.