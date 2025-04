Schopfheim: Parken wird günstiger

Ein weiterer „Mosaikstein“ (Bürgermeister Harscher), um Besuchern zu signalisieren, dass sie in der Stadt willkommen sind: Das Parken in der Uehlin-Tiefgarage ist künftig in der ersten Stunde kostenlos. Gleichzeitig wird die „Brötchentaste“ – das Gratisparken für den schnellen Einkauf – von bisher 20 auf 30 Minuten verlängert und angerechnet, wenn Besucher einen Parkschein für einen darüber hinausgehenden Zeitraum lösen. Die geplanten Vergünstigungen waren im Rathaus schon länger geplant worden und fanden nun auch einhellige Zustimmung im Gemeinderat. Eine Debatte gab es allerdings darum, ob die Regelung auf Dauer angelegt sein soll, oder nur, so lange die Baustellen in der Innenstadt dauern. „Die Befristung fehlt mir“, hinterlegte Theresa Bühler (SPD) ebenso wie Hildegard Pfeifer-Zäh. Bürgermeister Harscher indes plädierte für eine dauerhafte Anpassung. Entsprechend war es auch im Beschlussvorschlag hinterlegt, der letztlich einstimmig angenommen wurde.