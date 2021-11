Schopfheim Parkende Autos machen Probleme

Ob es sich bei den vielen auf der Straße parkenden Wagen um Anwohnerfahrzeuge handelt, sei unbekannt. Es gebe dort Tiefgaragenstellplätze, merkte Cornelia Claßen an; vielleicht wollten sich einige Bewohner die Kosten sparen.

Der zweite Tagesordnungspunkt der Verkehrsschau führte zur Straße „Auf der Gänsmatt“. Dabei ging es um den Einmündungsbereich zur Hohe-Flum-Straße. Dort wird auf Höhe der Firmen ebenfalls geparkt, und zwar so, dass es beim Abbiegen von der Hohe-Flum-Straße in die Gänsmatt Probleme wegen des Begegnungsverkehrs und mangelnder Ausweichmöglichkeiten gibt. Schon 2018 sei dies bei der Verkehrsschau ein Thema gewesen, berichtete Anke Bühler. Schon damals sei ein absolutes Halteverbot an Werktagen angedacht gewesen. Mittlerweile sei es so, dass die Problematik an allen Tagen auftritt.

Aus diesem Grund werde „Auf der Gänsmatt“ künftig eine Parkflächenmarkierung gelten. So würden Ausweichflächen geschaffen und der Einmündungsbereich entlastet, unterstrich Anke Bühler.

Zum Punkt drei der Verkehrsschau traf man sich in der Fritz-Reimold-Straße in Langenau . Dort macht der ruhende Verkehr bei der Kita, Schule, Halle und am Sportplatz zu schaffen – vor allem zu bestimmten Zeiten. „Elterntaxis sorgen hier für Chaos auf der Fahrbahn“, so Anke Bühler. Hier werde auf Grünstreifen und Privatgelände geparkt. Auch bei Veranstaltungen gebe es ein Durcheinander.

Künftig werden dort Parkflächen markiert, auf denen Autos abgestellt werden dürfen, es werde ein eingeschränktes Zonenhalteverbot angeordnet – „auch zur Sicherheit der Kinder“.

Ortsvorsteher Walter Würger sei bei der Verkehrsschau dabei gewesen, er habe darauf gedrängt, dass hier Schritte unternommen werden.

Tagesordnungspunkt vier fand im Lusweg statt. Grund dafür war die Nichteinhaltung von Tempo 30 . Es habe der Wunsch bestanden, hier deutlicher auf das Tempolimit hinzuweisen, etwa in Form eines Piktogramms. Cornelia Claßen sagte, das sei gesetzlich nicht vorgeschrieben, und die Stadt spare sich das, weil es Kosten verursache und sich schnell abnutze. Auch die Polizei lehne es ab; dass Tempo 30 gelte, sei deutlich erkennbar. Verkehrszählungen und Tempomessungen sollen hier dafür sorgen, dass sich die Autofahrer ans Tempolimit halten.

Falls das nichts fruchte, wären bauliche Maßnahmen der nächste Schritt, teilte das Ordnungsamt mit.