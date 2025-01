Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag, 12 Uhr, ein Auto in Fahrnau beschädigt. Der Peugeot war ordnungsgemäß am Straßenrand der Stabhalter-Flury-Straße, Höhe Hausnummer 30, abgestellt, berichtet die Polizei. Am Peugeot entstand Sachschaden von rund 2500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666980 bittet Zeugen sich zu melden.