Schopfheim Personal schuftet bis zum Umfallen

„Pflege ist teuer, die Kosten steigen“

Katja Sturm, Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling, berichtete davon, dass es Ziel der ESW sei, auskömmliche Pflegesätze zu verhandeln. Von den Pflegesatzverhandlungen hängt ab, wie viel Geld die Pflegeeinrichtungen ihren Bewohnern in Rechnung stellen dürfen. „Pflege ist teuer“, so Katja Sturm. Die Kosten für die Versorgung steigen ebenso wie die Personalkosten. Steigende Personalkosten seien bei den Pflegekassen und den Sozialhilfeträgern schwer durchzusetzen, sagte Sturm. Die hohen Personalkosten bei der ESW resultieren aus den vielen älteren Mitarbeitern, deren Leistung das Sozialwerk sehr zu schätzen weiß. „Aber sie sind teurer als junge, unerfahrene Mitarbeiter“, so Sturm.

Hinzu kommen die steigenden Investitionskosten bei Neubauten. Hier kritisierte Takis Ali, dass für die Berechnung von Fördermitteln der Baupreisindex von 2018 herangezogen würde.

Katja Sturm gab dem Bundestagsabgeordneten, der sich regelmäßig mit Landrätin Marion Dammann trifft, mit auf dem Weg, dass die Bearbeitungszeiten für die „Hilfe zur Pflege“ zu lang seien. Das Sozialwerk betreut viele Sozialhilfeempfänger, die auf diese Unterstützungsleistung angewiesen sind. Sturm stellte fest, dass das Sozialwerk klammen Kunden „nicht über mehrere Monate Heilkosten stunden“ könne.

Ausländische Kräfte wollen wieder heim

Debattiert wurde auch über die Frage, ob ausländische Fachkräfte den Mangel an Pflegepersonal kompensieren könnten. ESW-Geschäftsführer Martin Mybes verwies auf spanische und portugiesische Pfleger, die 2013 / 2014 kamen, nach einiger Zeit aber wieder in ihre Heimat gezogen seien. Die Anwerbung und Beschäftigung von jungen Pflegekräften verursache „immense Kosten“. Es sei auch nicht angemessen, Ausländer zu beschäftigen, weil man dann den Pflegenotstand in ihrem Heimatland forcieren würde, fügte er hinzu.

Lilia Roth wies darauf hin, dass die Ukrainerinnen Deutsch lernen wollten, die Behörden aber kein Personal finden würden, um ihnen Sprachkurse anzubieten.

Martin Mybes machte dann noch darauf aufmerksam, dass viele Pflegekräfte frustriert seien, weil sie bis zum Umfallen schuften, vom Medizinischen Dienst aber die Rückmeldung erhielten, dass in ihrer Einrichtung vieles nicht optimal verlaufe. Er kritisierte auch die Fokussierung auf den Bau neuer Pflegeheime (statt Wohngemeinschaften zu fördern). „Die Menschen, die in Pflegeheimen arbeiten, arbeiten dort nicht gerne, und die Menschen, die dort einziehen, wollen dort nicht hin“, konstatierte er.

Bernd Sevecke, der 21 Jahre Leiter des Markus-Pflüger-Heims war, kritisierte den Wegfall der Ausbildung zur Hauswirtschafterin. Viele hätten über diese Ausbildung in den Beruf der Pflegekraft gefunden.

„Zusammenführung der Berufe ist sinnvoll“

Claudia Pannach, Qualitätsmanagement und Ausbildungsbeauftragte der ESW, weckte mit ihrer Aussage immerhin die Zuversicht in der Runde. Die Zusammenführung der drei bisherigen Pflegefachberufe „Altenpflege”, „Gesundheits- und Krankenpflege” und „Gesundheits- und Kinderkrankenpflege” zu einem gemeinsamen Berufsbild (Generalistik) sei sinnvoll. Viele Azubis hätten dadurch ein anderes Bild von der Altenpflege bekommen.