Schopfheim: Pfarrer Ghiretti: Große Liebe für Menschen und Tiere

Ein Fest zur Einführung

Der Einführungsgottesdienst war ein Fest, auch dank der in Schopfheim gut vernetzten Dekanin Bärbel Schäfer und des Chors „Resonance of Life“ mit Kirchenmusikdirektor Christoph Bogon, der mit Begeisterung sang. Die Solistinnen Kerstin Klumb, Margret Bott und Margret Bolf sowie Solist Emmanuel Boateng verzauberten die Gäste. Gottfried Burger am Klavier war mehr als eine musikalische Ergänzung des Chorgesangs. Musikalische Chorfröhlichkeit steckte an. So gab es mehrfach Applaus während des Gottesdienst von Menschen, die sich von den Gospelklängen der Sängerinnen und Sänger inspirieren ließen und freudig mitklatschten. Bogon gelang es, die Fülle des Lebens in Musik zu fassen und berührte damit alle, die dabei sein durften.