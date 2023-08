Schopfheim Pflughof-Post endgültig geschlossen

Tatsächlich liegen – oder besser: lagen – die beiden Standorte kaum 400 Meter auseinander, und tatsächlich hatte eben das in der Stadt bei der Eröffnung der neuen Filiale für Stirnrunzeln gesorgt. Schließlich galt diese – in der Innenstadt gelegene – Filiale zumindest in den Augen der Post als Ersatz für diejenige in Fahrnau; der dortige Partner Toto-Lotto Schwald hatte die Zusammenarbeit mit der Post auf Ende Mai beendet, weil sich der Aufwand nicht mehr gerechnet hatte.

Die neue Filiale in der Innenstadt konnte den Einwohnern Fahrnaus mit Blick auf die Erreichbarkeit kaum als adäquater Ersatz gelten; in der offiziellen Argumentation des Unternehmens indes tat sie das durchaus –bislang zumindest.

Zwischenzeitlich aber hat das Unternehmen diesen Argumentationsstrang offenkundig hinter sich gelassen und argumentiert auf neuer Grundlage: Die Frage, ob die Filiale im Bahnhof überhaupt ein adäquater Ersatz für das verlorene Fahrnauer Angebot ist, ist aus Unternehmenssicht offenbar abgehakt. Nurmehr gilt der Bahnhofsstandort offenbar schlichtweg als Serviceangebot, das als Argument gegen andere/bestehende Standorte ins Feld geführt werden kann. „Wir überprüfen permanent unser Verkaufsstellennetz und passen es wenn erforderlich an“, heißt es zur Begründung lapidar. Immerhin: „Möglich ist, dass wir .... noch eine weitere Verkaufsstelle einrichten“, so die vage Andeutung eines Unternehmenssprechers. Und immerhin auch: „Die Aufstellung eines Briefkastens (am Bahnhof) wird geprüft.“

Passé hingegen ist offenbar der Bankomat-Service: „Nachdem die Filiale geschlossen wurde, mussten wir den Geldautomat leider abbauen“, schreibt der Pressesprecher der für diesen Service zuständigen Postbank. Gerne hätte man ihn an anderer Stelle aufgestellt – „nicht zuletzt wegen der Problematik der Automaten-Sprengungen ist es uns jedoch nicht gelungen, einen neuen Standort zu finden.“

Besitzer ernüchtert

Ernüchtert zeigt sich schließlich Günther Wiedemann –Besitzer des Ladenlokals und in dieser Funktion langjähriger Partner der Post – angesichts der Haltung des Unternehmens. Er habe sich intensiv bemüht, die Post am angestammten Ort zu halten, habe sogar schon eine neue Betreiberin an der Hand gehabt, erklärt er. Die Gebietsleitung der Post indes habe einer Fortsetzung der Geschichte eine klare Absage erteilt. Wie es in dem Ladenlokal nun weitergeht, ist offen: Über eine Notiz im Schaufenster hinaus hat der Besitzer das Objekt noch nicht ausgeschrieben. „Wir schauen natürlich, dass wir ein Angebot finden, dass dort hineinpasst.“