Schopfheim Pionier in Diensten seiner Heimatstadt

Der studierte Bauingenieur wechselte 1980 vom Wasserwirtschaftsamt ins Schopfheimer Rathaus, um dort den Tiefbau-Sektor zu übernehmen. „Diesen Schritt habe ich nie bereut“, so Springmann. Das Faszinierende an dieser Aufgabe bestehe unter anderem darin, „ordentliche Lebensbedingungen“ für die Menschen zu schaffen – zum Beispiel bei der Wasserversorgung und natürlich auch bei der Abwasserbeseitigung.

In diese Kategorie gehört indes auch der Hochwasserschutz, der sich nach mehreren Überschwemmungen um die Jahrhundertwende zu eine der wichtigsten Aufgaben in Springmanns Amtszeit entwickelte.

„Das von uns erstellte Hochwasserschutzkonzept war ein Meilenstein in meiner Amtszeit“, erinnert sich Springmann. Das große Rückhaltebecken im Krattental und der Bypass in der Königsbergerstraße ragten dabei als Einzelmaßnahmen heraus.

Apropos Krattenbecken: Dass dieses, wie kürzlich kolportiert, seit dem Bau nur einmal – und das nicht einmal ganz – vollgelaufen sei, weist Springmann ins Reich der Fabel. Einmal sei das Becken übergelaufen, mindestens zwei Mal randvoll und unzählige Mal zumindest angestaut gewesen.

Ein gewisser Pioniergeist trieb Springmann auch in anderen Aufgabenfeldern an: So hielt die Stadt schon viel früher als andere ihr 150 Kilometer langes Kanalnetz nach der „Eigenkontrollverordnung“ in Schuss, und sie baute als erste in Baden-Württemberg einen Mini-Kreisel. „Wir waren in vielen Bereichen Vorreiter“, so der ehemalige Tiefbauamtsleiter.

In die Ära Springmanns fielen auch der Umbau der Bahnhof-/Bismarckstraße mit dem Zentralen Omnibusbahnhof oder die Umgestaltung der Innenstadt. Als Tiefbauamtsleiter zeichnete er zudem für den Generalverkehrsplan verantwortlich.

Bei der Umgehungsstraße B 317 konnte er nach eigenen Worten „maßgebliche Ideen“ mit einbringen, unter anderem bei der Vorplanung für die so genannten „Ohren“.

Unter seiner Obhut standen auch die 96 Brücken im Stadtgebiet, die Sportflächen und – viele Jahre lang – das Freibad. In seinen Zuständigkeitsbereich fielen ebenso der Winterdienst, die Straßenreinigung, die Straßenbeleuchtung, Gewässer, Feld- und Radwege.

Er wundere sich bisweilen, wie viele Maßnahmen und Projekte er in seiner Amtszeit habe umsetzen können, so Springmann. Unterm Strich habe die Stadt während seiner Amtszeit für Investitionen im Untergrund rund 400 Millionen Euro „verlocht“, rechnete er scherzhaft einmal aus.

In seiner langen Amtszeit bekam es Springmann mit zwei Bürgermeistern und zwei Beigeordneten zu tun, „die unterschiedlicher nicht sein konnten“, so der Pensionär. Vor allem in den letzten Jahren sei es mitunter schwierig gewesen, „die Zielsetzung für das eigene Handeln herauszufinden“. Doch Erfahrung und ein ihm eigener „Entscheidungswille“ hätten dabei sehr geholfen.

„Ich war sicherlich kein pflegeleichter Tiefbauamtsleiter“, räumt der Jubilar ein. Er macht auch keinen Hehl daraus, dass ihm manche aktuellen Entwicklungen in seinem angestammten Fachbereich „weh tun“. Sich einzumischen, kommt für ihn aber nicht in Frage. Er konstatiert vielmehr, dass „eine neue Generation am Werk“ sei, und begnügt sich damit, das Geschehen „aus der Ferne“ zu verfolgen.

Ganz abgenabelt von seinem Tiefbau-Metier hat sich Springmann auch nach sieben Jahren Unruhestand indes noch nicht. Er steht dem Abwasserzweckverband nach wie vor als technischer Berater zur Seite. „Es gibt mir das Gefühl, dass man mich noch braucht“, gibt er zu. Und das empfindet der Jubilar, der die Zeit mit Ehefrau Sigrid, den Kindern und Enkelkindern sowie das Reisen mit dem Wohnmobil genießt, durchaus als „positiv“.