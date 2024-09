Schopfheim: Plätze zum Spielen, Orte der Begegnung

Elterninitiative als Anfang

Zunächst wurde der Spielplatz am Hausmattenweg in Enkenstein präsentiert, dessen Planungs- und Neubauzeit rund ein Jahr in Anspruch genommen hatte. Noch-Ortsvorsteherin Eva Brutschin berichtete aus den „Kindertagen“ des in die Jahre gekommenen Spielplatzes: „Ende der 1970er Jahre wurde der Spielplatz in Eigenregie von der damaligen Spielplatz-Initiative aufgebaut. Die Eltern haben damals selbst Hand angelegt und die Spielgeräte angeschafft und installiert“. Nach Jahrzehnten waren die Geräte nunmehr morsch und unbrauchbar geworden.

Nach der von der Stadtverwaltung durchgeführten Erneuerung zeigt sich der Spielplatz unter schattigen Bäumen innerhalb einer erfrischenden, kindgerechten Grünlandschaft als einladender Platz zum Spielen und Toben für die Kinder – und ebenso als freundlicher Ort zur Kommunikation für deren erwachsenen Anhang.