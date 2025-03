Schopfheim: Polarlichter gibt es auch in Gersbach

In diesem Jahr zeigen die Lichtbildner, die sich alle zwei Wochen montags im Gasthaus „Sonne“ treffen, Bilder zum Thema „Wetter“. Sämtliche Wetterphänomene haben Bernhard Scheib, Erwin Meier, Herbert Weniger, Hubert Strittmatter, Joachim Imping, Karin Meiner-Spannagel, Lucia Asal, Matthias Frommherz, Peter Schüßler, Tim Pistora, Walter Hilf und Günter Fehlberg-Sternemann aufgenommen: Nebel, Polarlichter (in Gersbach), Schnee, Regen, Wolken, Regenbogen und Gewitter.

Dramatische Wolkengebilde zieren den Himmel in Hubert Strittmatters Bild, das er am Eichener See aufgenommen hat. In ihm spiegeln sie sich auch. Wolken findet man auch in Herbert Wenigers Bild „Industrie-Wetter“. Günter Fehlberg-Sternemann ist es gelungen, in Cienfuegos auf Kuba einen Blitz zu fotografieren, der es mit den beleuchteten historischen Gebäuden im Vordergrund als Sehenswürdigkeit aufnehmen kann.