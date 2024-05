Josua Kalt von den Freien Wählern erzählte im Gespräch mit den Jugendlichen, dass man in Schopfheim alles finde, was man brauche – außer einem guten Club. Er schlug außerdem vor, die Produkte, die es in den Schopfheimer Geschäften zu kaufen gebe, zentral über eine Homepage zu vermarkten.

Angst in der Nacht

Die SPD-Kandidatin Samira Böhmisch wurde in einer Runde mit der Angst einer Schülerin konfrontiert, im Dunkeln allein unterwegs zu sein. Sie fürchte sich vor einem sexuellen Übergriff, wenn sie nachts beispielsweise an der Wiese unterwegs sei, so die junge Frau. Die Taktung des öffentlichen Nahverkehrs müsste verbessert werden, um nach einer Party schneller nach Hause zu kommen. Die 27-jährige Gemeinderatskandidatin kennt das Problem, sie könne sich noch gut daran erinnern, wie sie nachts von Steinen nach Eichen gelaufen ist.