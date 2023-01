Schopfheim / Zell. Nach einem Automatenaufbruch in Lörrach konnte am Sonntag ein 36-jähriger lettischer Staatsangehöriger vorläufig festgenommen werden. Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei soll der Mann in Schopfheim und in Zell 31 Fahrzeuge sowie vier Automaten aufgebrochen haben.